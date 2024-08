Cooperativas: Sicoob quer abrir mais 89 pontos de atendimento até o fim do ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/08/2024 - 19:09 Para compartilhar:

São Paulo, 20/08 – O Sicoob, banco cooperativo que conta com mais de 8 milhões de cooperados, anunciou hoje, em nota, que pretende abrir pelo menos 89 novos pontos de atendimento no País até o fim deste ano. Em relação a 2023, este número representa crescimento de 3%. A maior parte das novas agências será inaugurada nas Regiões Norte e Nordese.

“Pretendemos expandir a rede com ênfase para áreas e regiões desassistidas ou sub-assistidas”, confirma o diretor de Coordenação Sistêmica, Sustentabilidade e Relações Institucionais do Sicoob, Ênio Meinen, na nota. Atualmente, o banco cooperativo possui 4,6 mil pontos de atendimento no País.

Desde o início de 2024, o Sicoob inaugurou 62 unidades de atendimento físico em 17 Estados. “Em 401 municípios, no conceito de agência, o Sicoob é a única instituição financeira presente”, diz a nota.