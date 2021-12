Cooperativas: Copacol distribui nesta terça-feira R$ 134,5 milhões a associados

São Paulo, 14 – A Copacol, cooperativa com sede em Cafelândia (PR), pagará nesta terça-feira, dia 14, R$ 134,5 milhões em sobras aos 6,9 mil cooperados. A segunda parcela das sobras será paga após a Assembleia Geral Ordinária (AGO) marcada para 28 de janeiro, quando ocorre o fechamento do balanço anual, com a inclusão dos rendimentos de dezembro. “Tivemos momentos desafiadores, sobretudo em função da matéria-prima para nossas atividades, devido à quebra da safra de milho. No entanto, com a junção de nossos negócios e decisões assertivas, alcançamos bons resultados”, disse em nota o diretor-presidente da Copacol, Valter Pitol.

Os cooperados receberão R$ 2,60 por saca de soja entregue à cooperativa. Os inscritos no Programa Selo Social, que fixaram o grão até novembro, receberão mais R$ 1,50 por saca, totalizando R$ 4,10. Por saca de trigo será pago R$ 1,30; milho R$ 1,30; café R$ 15,00; 0,10 centavos por litro de leite; insumos 3,5% sobre o que foi adquirido na cooperativa; mercado e rações 4%; juvenil 0,0265 (unidade); 0,3446 por quilo de peixe.

“A cooperativa também pagará as complementações. Por ave, a primeira parcela de complementação será de 0,60 centavos; a previsão da segunda é de 0,50; ovos 0,167 centavos a unidade agora, 0,0140 após a Assembleia; leitão R$ 56 de adiantamento e R$ 3 em fevereiro; no caso do suíno, R$ 35 de adiantamento e mais R$ 36,60 após a AGO.”

“Tivemos um ano excepcional na suinocultura, com resultados repassados pela nossa Central Frimesa, que chegaram até a nossa cooperativa e agora entregamos aos nossos cooperados. Por cabeça, nossos produtores receberão R$ 71, o que é extremamente significativo”, destacou o dirigente.

