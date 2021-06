Cooperativas: Aurora vai investir R$ 140 milhões em ampliação de unidades em MS

São Paulo, 16/06- A cooperativa Aurora vai investir R$ 140 milhões na ampliação das suas unidades de São Gabriel do Oeste e de Maracaju, em Mato Grosso do Sul, informou a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar sul-mato-grossense, em nota. “Além da ampliação, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, recebeu a sinalização da intenção da instalação da Copérdia em Jaguari”, cita a nota, acrescentando que a cooperativa é uma das maiores fornecedoras de matéria-prima para o sistema Aurora, com mais de 17 mil associados.

Em São Gabriel do Oeste, serão investidos R$ 120 milhões na expansão da unidade, gerando mais 620 vagas de emprego e elevando o número de abates para 5 mil suínos por dia. O prazo para concretização do investimento é o segundo semestre de 2023. Já em Maracaju serão R$ 20 milhões aplicados ainda neste ano.

