Cooperativa Integrada do PR deve ter faturamento recorde de R$ 3,2 bi em 2019

São Paulo, 03/03 – A Integrada Cooperativa Agroindustrial, de Londrina (PR), deve registrar faturamento recorde de R$ 3,2 bilhões em 2019, principalmente com a comercialização de grãos. Os números oficiais da cooperativa serão apresentados amanhã (4), durante a Assembleia Geral Ordinária (AGO), que ocorrerá às 16h, no Parque de Exposições Ney Braga, em Londrina.

A assessoria da cooperativa informa em comunicado que, durante a assembleia, será votada a distribuição de R$ 14 milhões em sobras da Integrada para os cooperados, referente aos resultados de 2019. Segundo a assessoria, a cooperativa já antecipou no fim do ano R$ 11,4 milhões para os associados, totalizando cerca de R$ 26 milhões.

O diretor-presidente da Integrada, Jorge Hashimoto, informa no comunicado que, além dos investimentos em pessoas, a Integrada tem buscado cada vez mais melhorar a suas estruturas para atender os cooperados. “Fechamos o ano com um total de R$ 43,8 milhões em investimentos em ampliações, reformas, aquisições e a construção de novas estruturas para agilizar o atendimento e prestar o melhor serviço aos cooperados”, disse ele no comunicado.

Em 2020, afirma o diretor-presidente, a Integrada finalizará mais um ciclo, cuja meta estabelecida pelo planejamento estratégico é fechar o ano com um faturamento de R$ 4 bilhões.

A Integrada fechou 2019 com 10.295 associados e 1.779 colaboradores, atuante na agroindústria, venda de insumos, assistência técnica e recebimento da produção agrícola. Ela opera nos mercados de soja, milho, trigo, café, laranja, entre outras culturas.