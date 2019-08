Cooperativa Coagro deve fechar ano com investimento de R$ 14 milhões

São Paulo, 23 – A Cooperativa Coagro, de Capanema (PR), deve fechar o ano com o maior volume de investimentos, de mais de R$ 14 milhões. Depois de adquirir área e armazém de insumos no valor de R$ 3,4 milhões, no início do ano, e de dobrar a capacidade de produção da fábrica das Rações Notável, com investimento de R$ 1,8 milhão, a cooperativa está construindo estrutura no trevo de acesso à Marcianópolis, na Rodovia BR 163, ao lado da unidade de ovos da Empresa Carminatti, em Santo Antonio do Sudoeste.

“Será construída uma estrutura totalmente nova, num terreno rural de 37 mil m², com quatro silos para 200 mil sacas de armazenagem, secador de 100 T/H e depósito de insumos de 600 m²”, disse a cooperativa em nota. Serão investidos mais de R$ 9 milhões, financiados pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), por meio de uma linha do Pronaf.

A obra deverá estar finalizada até final de fevereiro de 2020.

A Coagro tem 4.700 cooperados.