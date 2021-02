Cooperativa Capal, do PR, encerra 2020 com faturamento bruto de R$ 2,0

A cooperativa paranaense Capal, com sede em Arapoti, encerrou 2020 com faturamento bruto de R$ 2,056 bilhões, valor 39,48% acima do ano anterior e o maior em 60 anos de existência, informou, em nota. A cooperativa, com atuação em 85 municípios do Paraná e de São Paulo, destacou ainda que o resultado líquido mais do que dobrou: de R$ 55,47 milhões em 2019 para R$ 113,91 milhões em 2020, avanço de 105,35%. “O balanço será aprovado na Assembleia Geral Extraordinária no dia 3 de março”, citou a Capal. Houve crescimento também no quadro de cooperados, na base de 4,18%, para 3.261 produtores rurais.

Outro grande salto ocorreu no volume de sementes comercializadas no ano passado, que alcançou 136 mil toneladas, ou 65% mais, incremento atribuído ao recente investimento na aquisição de uma unidade de beneficiamento de sementes em Wenceslau Braz (PR). “O negócio sementes deve crescer ainda em 2021, inclusive a unidade (de sementes) já está recebendo investimentos para ampliação da capacidade de armazenagem”, diz a Capal.

Além da produção de grãos, leite e de suínos, a Capal atua na área de sementes e de café. São 21 unidades de negócios no Paraná e em São Paulo.

Veja também