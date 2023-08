Cooperação na Amazônia é urgente, diz Lula na Cúpula de Belém

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/08/2023 - 11:42 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 08 AGO – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (8), na abertura da Cúpula da Amazônia, em Belém, que é “urgente” impulsionar a cooperação entre os países da região devido à crise climática.

“Nunca foi tão urgente retomar e ampliar essa cooperação. Os desafios da nossa era demandam ação conjunta, é por isso que anunciei esta cúpula antes mesmo de assumir a presidência”, disse Lula em seu pronunciamento.

“Vamos discutir uma nova visão de desenvolvimento sustentável, combinando a proteção ambiental com a geração de empregos dignos”, acrescentou.

Segundo o presidente, outras prioridades da cúpula serão fortalecer a Organização do Tratado da Cooperação Amazônica (Otca), “único bloco do mundo que nasceu com uma missão socioambiental”, e dar mais voz aos países detentores de florestas tropicais na agenda global.

“É motivo de muita alegria reencontrar os líderes da América do Sul para tratar da Amazônia. Desde que o Tratado de Cooperação da Amazônia foi assinado, em 1978, os chefes de Estado só se encontraram três vezes, todas elas em Manaus. Há 14 anos que não nos reuníamos, e é a primeira vez que o fazemos aqui no Pará, e a primeira vez em um contexto de severo agravamento da crise climática”, ressaltou. (ANSA).

