Cooperação com América Latina e Caribe é prioritária, diz Itália

ROMA, 13 OUT (ANSA) – O Ministério das Relações Exteriores da Itália afirmou nesta sexta-feira (13) que a cooperação com a América Latina e o Caribe é “prioritária”, no âmbito da 11ª conferência com países da região, em Roma.

“O governo e o Ministério das Relações Exteriores atribuem uma importância estratégica às relações com os países da região latino-americana e caribenha. Por isso, este Executivo inseriu entre as prioridades como ação de ‘diplomacia do crescimento’ as relações com esses países”, declarou a subsecretária da pasta, Maria Tripodi, ao abrir os trabalhos do evento.

O encontro reúne ministros, representantes de embaixadas e expoentes institucionais e é realizado na sede da Farnesina, em colaboração com a Organização Internacional Ítalo-Latino-Americana (IILA).

Segundo Tripodi, o intercâmbio comercial entre a Itália e a América Latina e o Caribe cresceu “mais de 32% entre 2021 e 2022, superando os 33 bilhões de euros”.

“São 43 os setores do nosso país envolvidos na exportação para a América Latina. Os principais são os de maquinários, produtos em metal e moda. Já os países da América Latina exercem um papel chave para a indústria italiana nas cadeias agroalimentar, de construção, de commodities e têxtil”, declarou a subsecretária.

Entre 2013 e 2021, o estoque de capital italiano investido nos países da região mais que dobrou, passando de 13 bilhões a quase 30 bilhões de euros.

“Mas podemos fazer mais”, garantiu Tripodi, apontando oportunidades de cooperação na “emergência climática e ambiental”, no campo de diplomacia jurídica, na segurança energética e na cooperação para um “crescimento econômico inclusivo”.

No Brasil, os principais setores de colaboração bilateral são ciência e tecnologia, cultura, meio ambiente e educação, assim como na Argentina e no México. (ANSA).

