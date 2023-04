Coocaminas faz exportação direta à Bélgica e Espanha com apoio de projeto da CNA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/04/2023 - 14:57 Compartilhe

São Paulo, 19 – A Cooperativa dos Pequenos Cafeicultores de Poço Fundo (Coocaminas) exportou, pela primeira vez de forma direta, 360 sacas de café para a Bélgica e 320 para Espanha neste mês. O negócio fechado faz parte do trabalho de promoção comercial do projeto Agro.BR, iniciativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

Conforme comunicado da CNA, a Coocaminas está inscrita no projeto desde 2021 e até então exportava seus produtos indiretamente, por meio de um prestador de serviço (trading). Em novembro de 2022 a cooperativa procurou os consultores do Agro.BR para iniciar o processo de exportação direta.







A gestora de Comercialização da Coocaminas, Karen Nery, disse que, para conseguir exportar de forma direta, foi necessário fazer alguns ajustes internos, como contratar uma pessoa que falasse inglês, fazer treinamentos, prospectar novos mercados, além de estreitar relacionamentos.

O coordenador de Promoção Comercial da CNA, Rodrigo da Matta, afirmou que o caso da Coocaminas mostra que a exportação direta também é um caminho viável para os pequenos e médios produtores. “Às vezes são pequenos detalhes e ajustes, algumas informações que faltam e que, com a ajuda dos especialistas do Agro.BR, o produtor consegue tornar rentável ainda mais sua exportação, informou.

A Coocaminas tem cerca de 160 associados e possui certificado “fairtrade”, também conhecido como comércio justo, em que o produto é adquirido diretamente dos produtores da agricultura familiar a preço justo. Além disso, o café da cooperativa tem qualidade “fine cup”, ou seja, a bebida apresenta características muito apreciadas pelo mercado.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias