Convocados por seleções voltam ao Brasil e Flamengo espera tê-los contra Coritiba

Após quebrar o tabu de 35 anos sem vencer o Paraguai em Assunção, a seleção brasileira desembarcou no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), na manhã desta quarta-feira. A equipe retornou ao Brasil em um voo fretado. Assim, atletas que defendem clubes no país, como é o caso do trio de convocados do Flamengo – o atacante Gabriel, o meia Éverton Ribeiro e o zagueiro Rodrigo Caio -, estão liberados para retornarem às atividades.

Éverton Ribeiro não seguiu para um hotel, perto do aeroporto, junto com os companheiros e deixou o local por conta própria. É aguardada para esta quarta-feira a chegada do atacante Pedro e do volante Gérson, que defenderam a seleção olímpica em dois amistosos na Europa – contra Cabo Verde e Sérvia, em Belgrado.

O Flamengo montou uma força tarefa para contar com os convocados no compromisso desta quinta-feira contra o Coritiba, pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil, que marca a estreia do time na competição. A partida teve seu horário alterado pela CBF e está marcada para 19 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Assim, os cinco jogadores devem estar à disposição do auxiliar Maurício Souza, que comanda o time no lugar do técnico Rogério Ceni, diagnosticado com a covid-19, diante do Coritiba.

O planejamento, contudo, não será eficiente com todos os desfalques. O lateral-direito Isla, ainda com compromissos com a seleção do Chile, é baixa confirmada. O mesmo ocorre com o meia De Arrascaeta, diagnosticado com o novo coronavírus e em quarentena no Uruguai. A dupla só retorna ao Flamengo após a realização da Copa América.

