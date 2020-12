Convocados para a Seleção Sub-20, Calegari e Luiz Henrique serão desfalques do Fluminense

O Fluminense tem duas baixas confirmadas para sua sequência no Campeonato Brasileiro. De acordo com o “GE”, o clube não pedirá liberação do lateral-direito Calegari e do atacante Luiz Henrique. Com isto, ambos são aguardados nesta segunda-feira para se juntarem à Seleção Sub-20 na Granja Comary.

O grupo terá um período de preparação e, em seguida, disputará o Torneio Quadrangular Internacional do Qatar.

Além do desejo do Tricolor das Laranjeiras em valorizar os atletas e manter uma boa relação com a CBF, o técnico Odair Hellmann destacou, em entrevista coletiva no último sábado, que o clube não pode vetar os jogadores de realizarem o sonho de serem convocados.

– Claro que a gente gostaria de contar com o Calegari, mas também não dá para ficar toda hora que os jogadores são convocados tirando essa possibilidade deles irem para a Seleção Brasileira. Eles também querem ir para a Seleção. Também é um sonho individual. Mas a gente saberá administrar essa situação toda – disse.

O lateral-direito Calegari e o atacante Luiz Henrique não defenderão o Fluminense nas partidas contra o Vasco, em São Januário, no próximo domingo, nem diante do Atlético-GO, no dia 16, em duelo no Estádio Antônio Accioly.

