Convocado por Tite, Vinicius Júnior sonha com Copa do Mundo: ‘Vou me preparar’

Espanha – Ansioso para defender pela primeira vez a seleção brasileira principal, Vinicius Júnior revelou ao “Esporte Espetacular”, neste domingo, um pouco das suas expectativas e relembrou sua esperança em ser convocado para a Copa América.

Vinicius Júnior rompeu os ligamentos do tornozelo direito meses antes da Copa América. O atleta até se recuperou antes do início da competição, mas ficou fora da lista de Tite.

“Eu fiquei com a cabeça bastante tranquila. Tudo era no momento certo. Estava bem na temporada, no melhor momento possível. Estava muito feliz, mas a lesão veio. Acho que foi bom para voltar mais maduro e ser convocado no momento certo”, disse o atacante.

Convocado para os amistosos contra o Peru e a Colômbia no início de setembro, Vinicius diz estar mais maduro e revela sonho de jogar uma Copa do Mundo.

“Mais maduro, evolui muito tática e tecnicamente nessa primeira temporada no Real Madrid. Jogar ao lado dos melhores jogadores do mundo fica mais fácil. É um sonho de vestir a camisa da Seleção. Eu estou bastante feliz com isso tudo e vou me preparar para estar na Copa do Mundo”, comentou.