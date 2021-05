Convocada para Seleção Brasileira, Aline Reis é eleita uma das dez melhores goleiras da Espanha Campeã da Copa América em 2018 e presente na Copa do Mundo em 2019, Aline defende o Granadilla, de Tenerife, na Espanha desde 2018

Convocada pela técnica Pia Sundhage, da Seleção Brasileira, para os amistosos contra Rússia e Canadá, em Cartagena, na Espanha, nos dias 11 e 14 de junho, a goleira Aline Reis, do Granadilla, foi eleita uma das dez melhores goleiras do país pelo Portal AS.

Campeã da Copa América em 2018 e presente na Copa do Mundo em 2019, Aline defende o Granadilla, de Tenerife, na Espanha desde 2018. Ela ganhou destaque entre as dez melhores goleiras do país em um apontamento feito por um dos maiores portais de futebol do país.

– Estou muito feliz. Amo muito meus colegas. Admiro como eles são guerreiros e é um prazer compartilhar o campo com eles. A diretoria sempre me tratou com respeito. Confio em nossa equipe técnica e em sua competência. Como um clube, temos a ambição de continuar a crescer e voar mais alto. Meu objetivo é continuar contribuindo com essa bela história – disse Aline, em abril

Segundo a publicação, Aline é uma das principais peças no ano que a equipe da ilha de Tenerife vem fazendo. A publicação ainda destacou que a goleira vive uma espécie de “segunda juventude”.

Nesta temporada, foram 30 partidas com a camisa do time das Ilhas Canárias. Assim, ela se tornou a jogadora com o maior número de jogos na liga espanhola feminina neste ano.

