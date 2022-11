Convocação da Bélgica para Copa tem Lukaku e De Ketelaere

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/11/2022 - 12:20 Compartilhe

ROMA, 10 NOV (ANSA) – Com as presenças do meio-campista Charles De Ketelaere, do Milan, e do atacante Romelu Lukaku, da Inter, a Bélgica divulgou nesta quinta-feira (10) os nomes dos jogadores convocados para a Copa do Mundo do Catar.

A principal dúvida da relação belga era a presença ou não do artilheiro interista, já que sofreu duas lesões na atual temporada. Apesar dos problemas, Lukaku recebeu um voto de confiança de Roberto Martínez.

Além dos experientes Thibaut Courtois, Axel Witsel, Eden Hazard e Kevin de Bruyne, a Bélgica levará alguns velhos conhecidos do futebol italiano, como Dries Mertens (Ex-Napoli) e Arthur Theate (ex-Bologna).

Uma das principais ausências da relação de Martínez foi a do centroavante Divock Origi, do Milan, que era frequentemente chamado para defender a seleção belga.

Terceira posicionada no Mundial de 2018, na Rússia, a Bélgica caiu no grupo F e terá pela frente a vice-campeã Croácia, Marrocos e Canadá.

– Confira os convocados da Bélgica – Goleiros: Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Real Madrid) e Simon Mignolet (Club Brugge); Defensores: Toby Alderweireld (Antwerp), Zeno Debast (Anderletch), Wout Faes (Leicester), Arthur Theate (Rennes), Vertonghen (Anderletch), Timothy Castagne (Leicester) e Meunier (Borussia Dortmund); Meias: Yannick Carrasco (Atlético de Madrid), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Aston Villa), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Leicester), Axel Witsel (Atlético de Madrid), Hans Vanaken (Club Brugge), De Ketelaere (Milan), Jérémy Doku (Rennes) e Eden Hazard (Real Madrid); Atacantes: Leandro Trossard (Brighton), Dries Mertens (Galatasaray), Lois Openda (Lens), Michy Batshuayi (Fenerbahçe) e Romelu Lukaku (Inter de Milão). (ANSA).

