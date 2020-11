Convite para diretor-geral da Aneel explicar apagão no Amapá será votado amanhã

A comissão mista que acompanha medidas relacionadas ao novo coronavírus irá analisar nesta quarta-feira, 11, convite para que o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone, preste esclarecimentos sobre o apagão no Amapá. A reunião extraordinária está marcada para às 10h.

O requerimento foi apresentado pelo líder da Rede no Senado, Randolfe Rodrigues (AP). No documento, o parlamentar pede esclarecimentos sobre a falha no sistema de reserva e medidas tomadas pelo órgão para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no Estado.

