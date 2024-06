Convite de Lula recusado: veja os sertanejos que são contra o presidente e apoiam Bolsonaro

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 30/06/2024 - 15:51 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está planejando um encontro com alguns cantores sertanejos, segmento que apoiou em massa a candidatura de Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições. As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. O convite, que tem como objetivo estreitar relacionamentos, teria sido feito pelo senador Jorge Kajuru, tendo o cantor Leonardo como ponte principal.

+De apresentador famoso a empresário: relembre todos os exs de Eliana

+Bolsonarista declarado, Leonardo nega que irá se encontrar com Lula; entenda

De acordo com o portal Leo Dias, pessoas próximas ao sertanejo garantem que o encontro com Lula não irá acontecer. A equipe de Leonardo, apesar de não negar que houve uma aproximação, garantiu que o ‘almoço de relacionamento’ não está confirmado, uma vez que o cantor está em uma frenética rotina de shows.

Vale lembrar que Leonardo é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Além do artista, Bruno & Marrone, Chitãozinho & Xororó e Eduardo Costa teriam aceitado o convite feito por Lula. Já Gusttavo Lima estaria resistente a ideia, afirma a coluna de Lauro Jardim.

A IstoÉ Gente fez um levantamento e lista alguns cantores sertanejos que são apoiadores declarados de Bolsonaro. Confira!

Amado Batista

Amigo pessoal de Jair Bolsonaro, o cantor goiano tem inúmeros encontros, almoços e faz questão de não esconder que apoia o político em tudo.

Bruno, da dupla com Marrone

Durante uma live em julho de 2020, Bruno rasgou elogios a Bolsonaro: “Não que eu seja bolsonarista, não, falo do Bolsonaro porque ele é um cara honesto. O Brasil estava precisando de pessoas honestas, para limpar essa ‘desgramaiada’ que estava aí, tudo roubando a gente”, disse o cantor na ocasião.

Gusttavo Lima

A relação entre o artista com a família de Jair Bolsonaro é bem próxima. Em suas redes sociais, o político já defendeu Lima após ele ser atacado por fazer uma live sem respeitar as medidas restritivas contra a Covid-19, em abril de 2021.

Henrique e Juliano

A dupla participou, ao lado de outros cantores sertanejos, em janeiro de 2021, de um encontro com Bolsonaro, no Palácio do Planalto. Na ocasião, eles levaram uma carta de apoio ao governo federal e ao presidente.

Naiara Azevedo

Em janeiro de 2021, Naiara e cantores como Amado Batista, Sorocaba, Rick, da dupla com Renner, Netinho, entre outros, marcaram presença em um almoço promovido por Jair Bolsonaro, que teve como objetivo discutir soluções para os setores de eventos, turismo e gastronomia, que foram afetados durante a pandemia da Covid-19.

Rick, da dupla com Renner

Em 2021, Rick e cantores como Amado Batista, Sorocaba, Naiara Azevedo, Netinho, entre outros. marcaram presença em um almoço promovido por Jair Bolsonaro, que teve como objetivo discutir soluções para os setores de eventos, turismo e gastronomia, que foram afetados durante a pandemia da Covid-19.

Sorocara, da dupla com Fernando

Em janeiro de 2021, Sorocara e cantores como Amado Batista, Rick, da dupla com Renner, Naiara Azevedo, Netinho, entre outros, marcaram presença em um almoço promovido por Jair Bolsonaro, que teve como objetivo discutir soluções para os setores de eventos, turismo e gastronomia, que foram afetados durante a pandemia da Covid-19.

Sérgio Reis

Em agosto de 2021, Sérgio Reis organizou nas redes sociais uma manifestação no dia 7 de setembro a favor do presidente Jair Bolsonaro com os caminhoneiros e agricultores em Brasília. “Vocês que estão afim de salvar o Brasil, vamos com a gente para Brasília”, disse o cantor.

Zé Neto, da dupla com Cristiano

Durante um show na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, Zé Neto disse não depender da Lei Rouanet em referência à discursos bolsonaristas, que não concordam com a lei.

Zezé Di Camargo

Em maio de 2021, Zezé publicou um vídeo em sua rede social afirmando ter votado em Bolsonaro e que votaria de novo, além de defender o ‘voto impresso’, algo que chegou a ser proposto pelo chefe de Estado.