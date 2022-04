Convidados gritam ‘Fora Bolsonaro’ em festa no DF e polícia é chamada

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) interrompeu uma festa de aniversário na região administrativa do Noroeste depois que os participantes começaram a gritar “Fora Bolsonaro”. O caso ocorreu na noite desta sexta-feira (1) e as informações são do jornal “Correio Brasiliense”

A polícia chegou afirmando que os participantes estavam cometendo crime de perturbação contra a ordem pública e que o aniversariante seria levado até a delegacia. A PMDF alegou que a corporação recebeu, pelo menos, cinco ligações de moradores contestando a festa.

Questionado pelos policiais, o aniversariante disse que “todas as pessoas têm o direito de se manifestar, independentemente de posição política”, mas os policiais do 3° Batalhão Militar continuaram insistindo que o cidadão seria levado para a delegacia.

Saiba mais