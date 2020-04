Convidada de festa de Pugliesi, Mari Saad perde contrato publicitário

A festa de Gabriela Pugliesi no fim de semana ainda tem repercutido no mundo dos artistas. Quem acabou sendo atingida também foi Mariana Saad, que conta com mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram. A influencer furou a quarentena e marcou presença na comemoração. Porém, sofreu consequências pela atitude.

Nessa segunda-feira, a marca alimentícia Seara anunciou que cancelou seu contrato com Saad, principalmente após a repercussão negativa. Nas redes sociais, internautas estavam fazendo uma série de cobranças para que a empresa se posicionasse.

“Nós da Seara fomos surpreendidos com a presença da influenciadora Mariana Saad, com quem desenvolvemos alguns trabalhos pontuais de divulgação das nossas ações, em uma festa, e ficamos extremamente desapontados pelo seu comportamento inadequado. Por conta deste lamentável ocorrido, a marca está rompendo toda e qualquer relação profissional atual e futura com a influenciadora”, diz o comunicado emitido pela empresa.

A festa de Pugliesi foi preparada para comemorar a volta de Mari Gonzalez, que estava no Big Brother Brasil 20. Por conta da comemoração, a digital influencer também perdeu contratos publicitários, sofreu críticas de artistas e recentemente desativou sua conta no Instagram.