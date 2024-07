Conversas entre Yuri Lima e pivô da separação de IZA vêm à tona

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2024 - 21:25 Para compartilhar:

IZA pôs fim ao seu namoro com Yuri Lima, na noite desta quarta-feira, 10, após descobrir, através de prints de conversas, que era traída pelo jogador. A cantora teria sido avisada pelo colunista Leo Dias, que recebeu o material da mulher com quem o atleta mantinha um romance às escondidas.

O jogador do Mirassol, de 29 anos, traiu a cantora ao longo do relacionamento de quase 1 ano e meio de namoro.

O conteúdo dos diálogos veio à tona em publicação do jornalista, que, segundo ele, recebeu o consentimento da cantora para divulgação.

Em um dos trechos mais recentes das conversas obtidas pelo jornalista, Yuri relembra um passeio com ela em Gramado, na Serra Gaúcha.

“Você está muito atentada agora. Fiquei lembrando da gente em Gramado, no caminho, dentro do carro, lá na cabana. Foi muito bom!”, escreveu ele na mensagem encaminhada no dia 8 de julho.

A mulher responde que tem guardado os vídeos de sexo entre eles e sugere um reencontro ao informar que está morando em Búzios, no Rio de Janeiro, mas que passará os próximos dias em São Paulo.

“Vontade de um TBT”, diz ela. “Que delícia, po! Você me conhece, né?! Eu tô … só de lembrar, safada!”, dispara ele, e ela rebate: “Você fica me desejando!”.

Alguns trechos da conversa foram borrados propositalmente devido ao conteúdo erótico do diálogo.

Segundo informações do perfil de notícias de famosos Garoto do Blog, a pivô da separação seria Kevelin Gomes, modelo e criadora de conteúdo adulto nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Kevelin compartilha menos poses explícitas, mas também faz poses que ressaltam o corpo, e ainda tem seu perfil pago descrito na bio. No TikTok, Kevelin soma pouco mais de 10 mil seguidores.