Conversas da Hypera com rivais para potencial transação estão inativas, diz fonte

Por Tatiana Bautzer

SÃO PAULO (Reuters) – A farmacêutica Hypera discutiu a venda para o Grupo NC, proprietário da EMS, mas as conversas não estão ativas, disse uma fonte com conhecimento do assunto nesta quarta-feira.

A Hypera também discutiu uma venda para a Eurofarma, acrescentou a fonte.

O acionista controlador da Hypera, João Alves de Queiroz Filho, tem participação de 21% na empresa e um acordo de acionistas com a holding mexicana Maiorem, que detém outros 15%.

A Hypera disse em comunicado que não está conversando sobre fusão com empresas do setor, enquanto o NC negou “qualquer tipo” de negociação com a Hypera. A Eurofarma não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.

A fonte disse que as negociações com o NC foram interrompidas há três meses e não estão ativas no momento. As conversas com a Eurofarma aconteceram antes.

Por volta de 11h40, as ações da Hypera, única empresa listada das envolvidas, disparavam 5,4%, enquanto o Ibovespa tinha oscilação positiva de 0,03%.

As conversas foram divulgadas inicialmente pelo jornal Valor Econômico, que citou fontes com conhecimento do assunto.

