Contusões de Mbappé e Cavani, um novo golpe para o PSG

Um novo contratempo jogou uma sombra sobre o já problemático início de temporada do PSG: Kylian Mbappé e Edinson Cavani vão ficar um mês em recuperação, anunciou nesta segunda-feira o clube parisiense. Enquanto isso, a uma semana do fim da janela de transferências, o caso Neymar segue sem solução.

A vitória de 4 a 0 sobre o Toulouse no domingo fez com que o treinador do time Thomas Tuchel recuperasse um pouco de tranquilidade na Ligue 1, uma semana depois da preocupante derrota em Rennes (2-1).

Mas a equipe parisiense pagou caro a goleada sobre o Toulouse com os desfalques por lesão do campeão do mundo francês e o atacante uruguaio.

Kylian Mbappé, que sofreu uma lesão na coxa esquerda, vai ficar “quatro semanas” afastado, e seu companheiro uruguaio Edison Cavani, lesionado no quadril, “três semanas”, confirmou o PSG.

Mbappé vai perder os dois próximos jogos da seleção francesa e o primeiro duelo da Liga dos Campeões, enquanto que a participação do uruguaio na estreia no torneio europeu é dúvida.

– Sem estrelas no início da Champions? –

De acordo com veículos como Le Parisien, L’Equipe e RMC, os exames médicos do jovem atacante francês de 20 anos revelou uma “distensão muscular” na parte traseira da coxa esquerda. Esse é o primeiro problema físico importante do jovem prodígio francês desde que ficou mundialmente conhecido, em 2017.

Consequentemente, o camisa 7 do time parisiense não estará nas duas próximos partidas da seleção francesa, nos dias 7 e 10 de setembro, contra Albânia e Andorra, classificatórios para a Eurocopa-2020. O técnico, Didier Deschamps, vai divulgar a lista na quinta-feira.

Mbappé e Cavani deverão perder a estreia do PSG na Liga dos Campeões, seu objetivo principal, cuja primeira rodada será nos dias 17 e 18 de setembro.

Os dois atacantes se juntam à longa lista de lesionados que o PSG não para de acumular desde o início da temporada, como o espanhol Ander Herrera (panturrilha), Julian Draxler (arco do pé) e Thilo Kehrer (pé).

A única boa notícia veio da parte defensiva, onde os exames realizados no zagueiro central Abdou Diallo, que também deixou o campo no domingo devido a uma pancada no olho direito, são “tranquilizadores”, indicou o clube de Paris.

A curto prazo, a linha de ataque de Thomas Tuchel ficará completamente dizimada na sexta-feira em Metz, enquanto que Neymar, a princípio, não será escalado enquanto seu futuro não for definido.

– Neymar, a novela sem fim –

E se ficar em Paris, Neymar terá que cumprir três partidas de suspensão na Liga dos Campeões devido a seus insultos no último dia 6 de março nas redes sociais ao árbitro do jogo de volta entre PSG e Manchester United nas oitavas de final da última ‘Champions’.

Embora o interesse do Real Madrid e do Barcelona seja real, assim como é a vontade do jogador de tomar um novo rumo, a diretoria esportiva do PSG, liderada pelo severo Leonardo, rejeitou todas as ofertas apresentadas, embora não tenha chegado a fechar a porta.

Oficialmente, as propostas econômicas apresentadas não cumprem as expectativas para que o PSG deixe escapar o jogador mais caro da história (222 milhões de euros em 2017).

E as lesões de seus companheiros de ataque poderiam fechar ainda mais a porta para a saída de Neymar.

