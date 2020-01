Controle da epidemia de peste suína na China pode estar começando

Pequim, 9 – A epidemia de peste suína africana (ASF, na sigla em inglês) provocou forte escassez de carne de suína, principal proteína da China. No entanto, a inflação dos preços dos alimentos no país se desacelerou em dezembro pela primeira vez em 10 meses, de acordo com números do governo divulgados na terça-feira. O registro, ainda muito alto, foi de 17%, ante 19% no mês anterior.

O provável é que a taxa caia ainda mais, já que o estoque de suínos vivos do País está se recuperando, após queda desde o fim de 2018. A população de suínos reprodutores subiu 2,2% em dezembro, ante o mês anterior, o segundo aumento consecutivo. Isso significa que a inflação global, que ficou estável no mês passado a 4,5%, deve começar a cair, impedindo um aumento dramático nos preços do petróleo.

O pior ano dos suínos também está chegando ao fim para a indústria de alimentos da China. Se o mercado de trabalho permanecer em recuperação, o que parece provável, a menos que haja uma desaceleração mais acentuada da habitação ou uma retomada do comércio, os fornecedores de outros bens e serviços devem se beneficiar.

O controle da febre suína também será ótimo para os consumidores chineses e para as empresas que os atendem. No entanto, Pequim ainda tem difíceis questões para responder sobre a segurança alimentar, principalmente porque enfrenta um surto de um novo vírus em Wuhan. Fonte: Dow Jones Newswires