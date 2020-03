Controladores do Magazine Luiza vão doar R$ 10 mi para tratar doentes da covid-19

As famílias Trajano e Garcia, controladoras do Magazine Luiza, anunciaram nesta sexta-feira, 27, que vão doar R$ 10 milhões em equipamentos e outros itens para o tratamento das vítimas da pandemia da covid-19. O valor está sendo destinado à compra de respiradores artificiais, leitos, colchões e travesseiros para equipar hospitais públicos e filantrópicos de todo o País.

Em nota, a empresa informa auê já foram doados monitores cardíacos para o Hospital Emílio Ribas, de São Paulo, centro de referência nacional em infectologia, e ventiladores pulmonares para uma unidade do Sistema Público de Saúde (SUS) localizada na Vila Guilherme, bairro onde fica a sede do Magalu, na cidade de São Paulo, e para a Santa Casa da cidade de Franca, no interior do estado.

“Por meio da Communitas, organização da sociedade civil que promove parcerias entre os setores público e privado, as famílias Trajano e Garcia destinaram R$ 2 milhões para compra de ventiladores pulmonares para o estado de São Paulo. R$ 1 milhão foi doado para a Amigos do Bem, ONG que trabalha para a melhoria das condições de vida de populações carentes no sertão nordestino.

Também foram doados, até o momento, 4 mil colchões e travesseiros para os governos estaduais do Pará e da Bahia. Esses itens serão usados para equipar abrigos para moradores de rua e para outras populações socialmente vulneráveis, com sintomas da covid-19.