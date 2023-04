Controladora de operadora de trens do RJ desiste de concessão

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 27/04/2023 - 15:47 Compartilhe

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A controladora da Supervia, responsável pela malha de trens urbanos do Estado do Rio de Janeiro, comunicou ao governo fluminense que pretende devolver a concessão, informou a empresa nesta quinta-feira.

A Supervia é controlada pela Guarana Urban Mobility Incorporated (Gumi), da japonesa Mitsui, desde 2019. A concessão venceria nos próximos meses, mas poderia ser prorrogada até 2043 se objetivos que incluem investimentos e melhorias de qualidade do serviço fossem atendidas.

A concessionária da Supervia transporta atualmente de 300 mil a 350 mil passageiros por dia e alega que antes da pandemia eram cerca de 600 mil pessoas. A empresa também afirma que é alvo permanente de vandalismo, furtos e roubos de cabos de energia, prejudicando a qualidade do serviço e a operação dos trens.

Representantes da companhia vão ser reunir com o governo do Estado para definir um cronograma para a devolução da concessão.

Nos últimos meses, essa é a segunda concessionária de serviços de transportes públicos no Rio de Janeiro que desistem da operação.

No fim de 2022, a CCR, que administra o sistema de barcas, incluindo a importante travessia Rio-Niteroi, anunciou a desistência do serviço. O governo do Estado conseguiu fechar um acordo com a empresa para manter a operação dos serviços por dois anos.







