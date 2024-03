Controladora da Truth Social, de Trump, chega ao mercado acionário na Nasdaq em NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/03/2024 - 14:41 Para compartilhar:

A plataforma de mídia social em dificuldades do ex-presidente americano Donald Trump chegará na terça-feira, 26, ao mercado acionário, em uma mostra do contraste entre o desempenho fraco da empresa e o preço do papel. A controladora da Truth Social substituirá a Digital World Acquisition Corp. na Bolsa Nasdaq, sob o código DJT, as iniciais do empresário e político. A controladora, chamada Trump Media & Technology Group, concluiu uma fusão com a Digital World, companhia já listada.

As ações da Digital World foram adquiridas por partidários de Trump em uma onda de compras disparada por redes sociais.

A meta é demonstrar apoio ao ex-presidente e também buscar lucro para os compradores e o próprio Trump.

O ex-presidente já conseguiu essa fortuna, já que sua fatia de quase 60% valerá cerca de US$ 3 bilhões, ao menos no papel, quando a Truth Social começar a ser negociada.

Não está claro quando ele poderá transformar este investimento da Truth Social em dinheiro. As ações de Trump não podem ser vendidas por seis meses. Para negociá-las, ele precisaria de aval do conselho da empresa, que inclui seu filho e vários ex-membros da sua administração.

Em acordos similares, executivos em geral esperam ao menos alguns meses antes de tentar vender mais cedo os papéis. Há também limites potenciais sobre o quanto ele poderia vender de uma vez, durante um período de três meses, a depender dos volumes negociados ou do número de papéis em circulação.

Um aval para a venda poderia afundar a ação, que tem ficado volátil diante de negociações constantes de investidores individuais. As ações da Digital World subiam 12% na segunda-feira, recuperando-se das perdas da sexta-feira. O preço da ação será o mesmo quando a Truth Social começar a ser negociada, na terça-feira.

Operadores monitoram de perto o preço da ação, já que Trump poderia receber dezenas de milhões de ações adicionais, caso o papel fique acima de certos níveis, após a listagem inicial ao público.

A Truth Social terá valor de mercado de quase US$ 5,5 bilhões quando começar a ser negociada, uma forte valorização para uma empresa que tem cerca de US$ 5 milhões em vendas e dezenas de milhões de dólares em perdas, desde seu lançamento em 2021. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias