Controladora da TIM eleva emissão de debêntures para R$ 5 bi

26/07/2023 - 13:13

SÃO PAULO, 26 JUL (ANSA) – A TIM Brasil, controladora da operadora TIM, aprovou um incremento de R$ 750 milhões na emissão de série única de debêntures simples anunciada no último dia 12 de julho.

Com isso, o valor total da emissão passará de R$ 4,25 bilhões para R$ 5 bilhões. Segundo comunicado ao mercado, os títulos são voltados a investidores profissionais, e os recursos serão usados para o pagamento de dividendos às empresas controladoras da TIM Brasil, no âmbito das atividades de refinanciamento do grupo Telecom Italia.

As debêntures terão prazo de vencimento de cinco anos e juros remuneratórios correspondentes a 100% da taxa DI, acrescidos de spread de 2,30% ao ano. (ANSA).

