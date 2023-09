Controladas indiretas no exterior da Weg adquirem negócios da Regal Rexnord por US$ 400 mi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2023 - 7:41 Compartilhe

A Weg informou nesta segunda-feira, 25, que suas controladas indiretas no exterior celebraram com a Regal Rexnord contrato para aquisição dos negócios de motores elétricos industriais e geradores no valor de US$ 400 milhões (enterprise value), a serem pagos após a conclusão da transação, o qual estará sujeito a ajustes de preços comuns a este tipo de operação e aprovações regulatórias.

Esta transação tem como foco os negócios de motores elétricos industriais e geradores, vendidos sob as marcas Marathon, Cemp e Rotor, do segmento operacional Industrial Systems da Regal Rexnord, empresa com sede nos Estados Unidos e listada da bolsa de valores de Nova York.

A receita operacional líquida destes negócios em 2022 foi de US$ 541,5 milhões, com uma margem Ebitda ajustada de 9,5%.

O acordo inclui ainda a aquisição de 10 fábricas em 7 países (Estados Unidos, México, China, Índia, Itália, Países Baixos e Canadá), filiais comerciais em 11 países, e uma equipe de aproximadamente 2.800 colaboradores no mundo.

“A distribuição geográfica destas operações são complementares a atual presença do Grupo Weg e irão ajudar na obtenção de maior escala e eficiência na redução de custos à medida que integramos as novas operações às existentes”, afirma a empresa em fato relevante.

A aquisição será realizada pela Weg Electric Corp e pela Weg Holding B.V., sociedades detidas pela Weg Equipamentos Elétricos S.A., controlada direta da companhia.

“Com uma longa história no mercado e presença global, essa aquisição irá suportar o crescimento contínuo do Grupo WEG nos mercados de motores elétricos industriais e de geradores, através da incorporação de marcas reconhecidas e uma linha de produtos complementar ao atual portfólio do grupo”, afirma a companhia, em fato relevante.

A companhia ainda diz que realizará nesta segunda-feira uma teleconferência sobre esta aquisição em português, com tradução simultânea para o inglês e transmissão pela internet, às 11 horas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias