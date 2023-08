Controlada da XP Asset começa a operar Aeroporto de Campo de Marte mirando eVTOLs

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2023 - 16:36 Compartilhe

A Pax Aeroportos começou a operar, nesta terça-feira, 15, o Aeroporto de Campo de Marte, localizado no capital paulista. A nova operadora, cujo contrato de concessão é de 30 anos, vê potencial no terminal para receber os eVTOLs (aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical).

A empresa, controlada 100% pela XP Asset Management, destaca que o aeroporto está localizado estrategicamente entre as zonas norte e oeste da cidade de São Paulo, servido por importantes vias de escoamento.

Com isso, o objetivo é abrigar o primeiro voo de eVTOL em São Paulo, segundo o CEO da PAX Aeroportos, Rogerio Prado. “Campo de Marte tem tudo o que esse novo modal vai exigir: localização geográfica, espaço disponível e, com os investimentos adequados infraestrutura elétrica”, afirma, citando ainda a “vocação imobiliária” do terminal. “Estamos inseridos em uma das áreas que mais cresce na cidade de São Paulo”, complementa.

A Pax Aeroportos é responsável também pela concessão do Aeroporto de Jacarepaguá (RJ), cuja operação da empresa está prevista para começar em 1º de setembro.

Dedicados à aviação geral, os dois terminais de responsabilidade da Pax são usados principalmente para voos executivos.

No caso de Jacarepaguá, existe ainda uma operação offshore para ligar plataformas marítimas de petróleo ao continente.

