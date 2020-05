“Contribuiu para reeleição do presidente”, diz Carla Zambelli para Moro

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) agradeceu nas redes sociais o ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, por ter contribuído para reeleição do presidente Jair Bolsonaro após divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril.

“Ao ex-padrinho, Moro. Gostaria de agradecer por ter contribuído para a reeleição do nosso presidente, Jair Bolsonaro. Prezado, o sr. está desculpado”, ironizou a deputada.

Zambelli rompeu com Moro, seu padrinho de casamento, após ele divulgar uma troca de mensagens em que a deputada tentou negociar a permanência do então ministro no governo de Jair Bolsonaro em troca de uma vaga de ministro do STF, caso ele aceitasse o delegado Alexandre Ramagem no comando da Polícia Federal.