Contratos futuros do minério de ferro despencam na China para menor valor em 9 meses

PEQUIM (Reuters) – Os contratos futuros do minério de ferro na China atingiram o nível mais baixo em nove meses nesta quarta-feira, com a queda na produção de aço da maior produtora aumentando as preocupações em torno da demanda pela matéria-prima.

A produção mensal de aço bruto da China caiu pelo terceiro mês consecutivo para 83,24 milhões de toneladas em agosto, mostraram dados do órgão nacional de estatísticas, tornando a produção média diária mais baixa desde março de 2020.

Os contratos futuros do minério de ferro mais negociados na Bolsa de Commodity de Dalian, para entrega em janeiro, chegaram a cair 4,3%, para 683 iuanes (106,02 dólares) por tonelada, o menor valor desde 9 de dezembro de 2020. O contrato fechou em queda de 2,9%, para 693 iuanes.

Os preços do minério de ferro spot com 62% de teor de ferro para entrega na China caíram 2 dólares, para 125 dólares a tonelada na quarta-feira, de acordo com a consultoria SteelHome. SH-CCN-IRNOR62

Os preços de outros ingredientes siderúrgicos fecharam de formas variadas.

Os contratos futuros do carvão metalúrgico de Dalian subiram 0,3%, para 2.744 iuanes por tonelada, enquanto o coque caiu 0,2%, para 3.373 iuanes por tonelada.

A produção de coque da China em agosto ficou em 39,67 milhões de toneladas, queda de 5% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

“Os preços globais das commodities ainda estão em níveis elevados e ainda há incerteza nas tendências futuras, apesar das quedas recentes”, disse um porta-voz do escritório de estatísticas em uma entrevista coletiva nesta quarta-feira.

(Reportagem de Min Zhang e Shivani Singh)

