Contratos futuros do café arábica caem, açúcar bruto também recua

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/05/2023 - 17:11 Compartilhe

NOVA IORQUE (Reuters) – Os contratos futuros do café arábica fecharam em queda de mais de 2% na ICE na segunda-feira, em meio a preocupações com a demanda, enquanto os futuros do açúcar bruto pouco mudaram.

Não houve negociação de futuros de café robusta, açúcar branco e cacau em Londres devido a um feriado local.

AÇÚCAR

* O contrato julho do açúcar bruto caiu 0,23 centavos, ou 0,9%, a 26,09 centavos de dólar por libra-peso, ficando ainda mais longe do pico de 11 anos atingido em 27 de abril. O contrato perdeu 2,5% na semana passada.

* Os negociantes citaram um relatório da CFTC na noite de sexta-feira que mostrou uma redução na posição comprada líquida dos especuladores como um sinal de baixa para o mercado no curto prazo.

* “A recente redução nesta última semana de 9.031 lotes parece que eles (especuladores) estão muito mais propensos a sair, em vez de aumentar (sua posição comprada)”, disse um corretor dos EUA.

CAFÉ

* O contrato julho do café arábica caiu 4,1 centavos, ou 2,2%, a 1,8395 dólar por libra-peso, tendo atingido uma mínima de mais de 3 semanas na quinta-feira.

* Os negociantes disseram que o mercado de café arábica continuou a se consolidar após a queda recente, em meio a preocupações com a atividade econômica global.

* A corretora HedgePoint Global Markets disse em relatório que o mercado físico não é muito líquido e que a recente queda nos preços reflete preocupações com a demanda futura.

* A consultoria Pharos disse na segunda-feira que as vendas do produtor no Brasil estavam lentas depois que os preços caíram abaixo do nível psicológico de 1.000 reais por saca.

* A consultoria disse que as chuvas em abril atrasaram a colheita da safra de robusta no país, enquanto a colheita da maior parte de grãos arábica ainda estava a semanas de começar.

(Reportagem de Marcelo Teixeira)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias