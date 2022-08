Contratos futuros de açúcar bruto caem na ICE, preços do café sobem

reuters 22/08/2022 - 16:26 Compartilhe

LONDRES/NOVA YORK (Reuters) – Os contratos futuros de açúcar bruto na ICE caíram nesta segunda-feira, com a recente queda nos preços dos combustíveis no Brasil aumentando a perspectiva de que as usinas do maior produtor de açúcar do mundo usarão cada vez mais a cana para produzir o adoçante em vez do etanol.

AÇÚCAR

* Açúcar bruto de outubro caiu 0,15 centavos, ou 0,8%, a 17,94 centavos por libra-peso. O primeiro contrato caiu para uma mínima de duas semanas de 17,61 centavos na sexta-feira.

* “Ressaltando o mal-estar geral do mercado está a fraqueza contínua do etanol hidratado, que caiu nas últimas semanas depois que uma série de leis governamentais no Brasil transformou o etanol no primo pobre na equação de escolha de produção”, disse o analista GreenPool em uma análise.

* O governo do Brasil cortou na sexta-feira sua estimativa de safra de cana-de-açúcar para 2022/23 para 514 milhões de toneladas –o menor volume desde 2011– por causa do clima desfavorável e uma redução na área plantada.

* O açúcar branco de outubro caiu 60 centavos, ou 0,1%, a 549,50 dólares a tonelada.

CAFÉ

* Café arábica de dezembro fechou em alta de 7,85 centavos, ou 3,7%, a 2,212 dólares por libra-peso, à medida que o mercado retomou sua tendência de alta, com os fundos continuando a construir uma posição líquida comprada.

* O contrato de dezembro subiu cerca de 16% de uma mínima em 15 de julho de 1,9230 dólares, para um pico em 12 de agosto de 2,2340 dólares. Antes de sua recuperação nesta segunda-feira, havia perdido terreno na semana passada em vendas vinculadas a uma ligeira recuperação nos estoques da bolsa.

* O café robusta fechou em alta de 17 dólares, ou 0,8%, a 2.243 dólares por tonelada.

(Por Nigel Hunt e Stephanie Kelly)