Contratos futuros de açúcar bruto caem na ICE; café sobe

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de açúcar bruto na ICE fecharam em queda nesta terça-feira, após um pico de 11 anos e meio na semana passada.

Os contratos de açúcar branco e café robusta em Londres não foram negociados na segunda-feira e, portanto, as tendências refletiram parcialmente os desempenhos da sessão anterior nos mercados de Nova York.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto de julho caiu 0,4 centavo, ou 1,6%, a 25,14 centavos de dólar por libra-peso.

* Os operadores disseram que as preocupações com a fraca demanda da China contribuíram para uma retração depois que o mercado subiu para uma máxima de 11 anos e meio na semana passada.

* A produção abaixo do esperado em Índia, Tailândia e China ajudou a alimentar a recente alta nos preços.

* A corretora StoneX cortou nesta terça-feira sua projeção para o excedente global de açúcar para apenas 1,1 milhão de toneladas.

* As exportações brasileiras de açúcar foram menores em abril do que no mesmo mês do ano anterior, apesar de uma safra maior.

* O açúcar branco de agosto caiu 18 dólares, ou 2,5%, para 693,60 dólares a tonelada.

CAFÉ

* O café robusta de julho fechou em alta de 15 dólares, ou 0,6%, a 2.424 dólares a tonelada, enquanto o mercado continua a se consolidar logo abaixo do pico de quase 12 anos da semana passada, de 2.489 dólares.

* O mercado permaneceu sustentado por ofertas apertadas após uma recuperação na demanda, já que alguns torrefadores buscaram aumentar a proporção de grãos robusta mais baratos em misturas em detrimento dos grãos arábica.

* O café arábica de julho subiu 1,15 centavos, ou 0,6%, para 1,8675 dólar por libra.

* As exportações brasileiras de café em abril caíram para 2,3 milhões de sacas de 60 quilos, ante 2,76 milhões de sacas no ano anterior, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)





