Contratos do milho têm alta em Chicago; trigo e soja fecham em baixa

10/05/2023 - 18:37

Por Mark Weinraub

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros de milho negociados nos EUA subiram na quarta-feira, seu quinto dia de ganhos nas últimas seis sessões, com sinais de força no mercado à vista, disseram traders.

Os contratos futuros de soja fecharam em baixa, uma vez que o mercado enfrentou a pressão do enfraquecimento do petróleo, bem como um ritmo acelerado de plantio no Meio-Oeste dos EUA.

O mercado de trigo também enfraqueceu depois de negociar em território positivo, com bom tempo para o desenvolvimento da safra nos EUA, pressionando os contratos de referência em Chicago.

O julho do milho encerrou em alta de 9,25 centavos a 5,94 dólares o bushel.

O futuros de soja caíram 10,25 centavos para 14,04 dólares e o trigo recuou 2,25 centavos a 6,4125 dólares por bushel.

