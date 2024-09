Contrato de namoro de Endrick e Gabriely Miranda vira piada em imprensa internacional

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/09/2024 - 8:18 Para compartilhar:

Endrick, de 18 anos, e Gabriely Miranda, de 21, viraram assunto na imprensa espanhola por causa do contrato de namoro que firmaram antes do casamento, em meados de setembro.

Em abril deste ano, o casal contou que assinou um documento para regularizar o relacionamento. E dentre as principais regras estava a de “exclusividade afetiva”, ou seja, estavam proibidos de ter um relacionamento romântico ou íntimo com outras pessoas, principalmente com quem já se relacionaram no passado.

Sites e jornais da Espanha, onde estão morando atualmente devido ao contratado do jogador pelo Real Madrid, descreveram o contrato dos dois como “surpreendente”, “surreal” e “curioso”. A mídia espanhola também se surpreendeu com algumas peculiaridades do documento, como a proibição do uso dos termos “hum”, “ok”, “aham”, “tá”, “beleza”, “kkk”, “jaé” e “confia”.

Entre as outras cláusulas, também estão a proibição de adquirir vícios, de mudar de personalidade e comportamento, de discutir na frente dos outros e devem sempre andar de mãos dadas e falar “eu te amo” em qualquer situação.

O contrato prevê que quem não cumprir o combinado deve recompensar o outro ao fim do mês com um presente.

Endrick e Gabriely revelaram publicamente a existência do contrato em abril deste ano, em uma entrevista que deram ao podcast “Pod Delas”.

Na ocasião, a influenciadora contou que foi ela quem redigiu o documento e determinou a maioria das cláusulas. “Tem e-mail, tem RG, assinatura dele, minha assinatura… tem tudo direitinho”, disse na ocasião.