Contratado pelo SBT: saiba qual o salário de Cleber Machado na emissora

Na noite desta terça-feira, 26, Cleber Machado, 61, fará sua estreia no esporte do SBT. O narrador esportivo vai fazer parte da transmissão de Corinthians e Fortaleza, válido pelas semifinais da Copa Sul-Americana. Machado, que passou 35 anos na TV Globo, foi demitido da emissora em março deste ano.

Além de narrar os jogos no SBT, o narrador também vai apresentar às segundas-feiras o ‘Arena SBT’, programa no formato mesa redonda.

Nos últimos meses, Cleber Machado narrou confrontos da Copa do Brasil pelo serviço de streaming Prime Video e também as finais do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Água Santa pela TV Record.

Qual o salário de Cleber Machado no SBT?

Segundo algumas especulações de veículos de comunicação, Cleber deve ganhar entre R$ 100 e R$ 200 mil no SBT. Esse valor pode ter alterações por conta de campanhas publicitárias e merchandising.

Qual era o salário de Cleber Machado na Globo ? Segundo informações do jornalista Leo Dias, Cléber Machado recebia R$ 500 mil na Globo, mas teve uma redução salarial e passou receber R$ 250 mil da emissora.

