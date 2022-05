Contratado para a Série C, Léo Duarte assume a titularidade e exalta bom momento do Mirassol O lateral-direito também falou do próximo jogo da equipe, contra o Botafogo

Neste domingo, o Mirassol vai até Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo-SP pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será no Estádio Santa Cruz, às 17h. O Mira conta com a boa fase de Léo Duarte para somar mais três pontos no campeonato.





Líder isolado da Série C, a equipe de Mirassol vive seu melhor momento sob o técnico Ricardo Catalá. Jogando em seus domínios, o Leão está invicto na competição e o lateral-direito Léo Duarte quer manter a boa fase jogando fora de casa.

– A nossa equipe vem bem jogando em casa e queremos manter o mesmo nível fora. Temos que pontuar não importa onde. Somos líderes e sabemos que temos que manter o patamar de atuação para seguir pontuando. Vamos buscar os três pontos e jogar o nosso melhor futebol – garantiu o camisa 2.

Depois de jogar o Paulistão pela Inter de Limeira, Léo Duarte chegou para reforçar o Mirassol na disputa da Série C. O lateral falou sobre a rápida adaptação ao clube e à cidade.

– O clube me recebeu de braços abertos desde o primeiro dia. A adaptação aqui foi muito tranquila. Os jogadores, a comissão e todos os funcionários me trataram super bem e me fizeram me sentir em casa. Isso faz toda diferença num novo clube e fico muito feliz que as coisas estão saindo conforme planejado e os resultados estão vindo.

