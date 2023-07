Contratado como sucessor de Kroos, Bellingham o elogia em pré-temporada do Real: ‘É um mestre’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2023 - 18:39 Compartilhe

Jude Bellingham está encantado no Real Madrid e aproveitou entrevista ao canal oficial do clube para elogiar o seu novo companheiro, Toni Kroos. O meio campista inglês foi contratado nesta janela de transferência por 103 milhões de euros após boas atuações com o Borussia Dortmund e é apontado como um substituto natural do experiente meia alemão.

“Ele é um mestre. Uma das coisas que notei é o detalhe no passe. A bola vai para onde ele quer. Estou lá há apenas uma semana, então é normal que ele ainda esteja afinando o toque, mas para uma pessoa que o viu de fora, agora vê-lo de perto é um prazer”, disse Bellingham.

Recentemente, Kroos elogiou a contratação de Bellingham ao podcast ‘Einfach mal luppen’ e aproveitou para criticar a passagem de Eden Hazard, outro jogador que foi contratado com cifras altas, pelo Real Madrid. Com apenas 20 anos, Jude viaja com o elenco de Carlo Ancelotti aos Estados Unidos para disputar um torneio de pré-temporada com Barcelona, Milan, Manchester United, Arsenal e Juventus.

“Para ser honesto, é um prazer receber a bola de Kroos. Também estou tentando ensinar a ele o que sei fazer e como podemos trabalhar juntos para ajudar uns aos outros a desenvolver um bom jogo”. Sua estreia oficial com a camisa do Real Madrid deve ser na primeira rodada do Campeonato Espanhol contra o Athletic Bilbao.

Bellingham foi um dos jogadores mais cobiçados nesta janela de transferência e escolheu assinar com o Real Madrid. O meia aparenta estar aos poucos entrosando com o restante do elenco. “Eles são todos ótimos companheiros. Eu gosto de estar perto deles, eles são pessoas muito legais. Apesar de tudo que eles ganharam, eles são pé no chão e muito humildes. Sempre podemos rir. Eles falam inglês bem e eu passo pouco a pouco com o meu espanhol. Tem sido muito divertido”, finalizou o meia.

