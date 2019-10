Contratações na citricultura crescem 15,8% entre janeiro e setembro

São Paulo, 28 – As contratações formais na citricultura cresceram 15,8% entre janeiro e setembro de 2019, em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) compilados pela Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR), as admissões somaram 42.200 no período, ante 36.427 vagas abertas no mesmo período de nove meses de 2018.

As demissões no setor foram 5,6% menores na mesma base de comparação, de 36.375 para 34.334. As vagas no setor citrícola começaram a aumentar no mês de maio (9.660) e tiveram o pico em junho, com a admissão de 10.011 trabalhadores, por causa do início da safra.

No Brasil, a safra da laranja começa em julho e termina em junho do outro ano, mas o pico das colheitas ocorre na primeira metade das safras.

Segundo a CitrusBR, os municípios que mais geraram vagas de trabalho na citricultura de janeiro até setembro foram os paulistas Bebedouro, com 3.335 contratações, Mogi Guaçu, com 2.718 admissões e Colômbia, com 2.684 vagas. Em quarto lugar está o município de Comendador Gomes, em Minas Gerais, com 2.443 contratações.

Fora do eixo do cinturão citrícola, cidades do Paraná e da Bahia constam como os maiores empregadores no setor.