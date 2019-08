Contratações de crédito rural no primeiro mês do ano-safra 2019/20 sobem 23%

São Paulo, 12 – Os produtores rurais contrataram 23% mais crédito rural em julho deste ano em relação a igual mês do ano passado. Julho é o primeiro mês do ano-safra. De acordo com nota do Ministério da Agricultura na sexta-feira, 9, o total financiado no mês passado alcançou R$ 16,5 bilhões, sendo que R$ 11 bilhões foram para custeio e R$ 2,7 bilhões para investimento.

Neste início do ano-safra 2019/20, o ministério informou ainda que a contratação de pequenos e médios produtores somou R$ 4,48 bilhões para custeio (+40%) e R$ 906 milhões para investimentos (+34%).

Além disso, as contratações para comercialização tiveram crescimento de 39% em relação ao ano passado, influenciado pela retração nos preços dos grãos. Já os desembolsos para investimentos tiveram alta de 35% e para industrialização, de 42%.

O aumento no valor dos financiamentos ao setor foi particularmente elevado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com 34%, e no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), com 38%.

“O desempenho do crédito rural neste início de safra é superior ao da safra passada e flui normalmente em todas as linhas de financiamento”, afirmou o diretor de Financiamento e Informação do ministério, Wilson Vaz.