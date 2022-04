Contratações de crédito rural somam R$209,1 bi, diz Ministério da Agricultura

SÃO PAULO (Reuters) – As contratações de crédito rural nos nove primeiros meses da safra 2021/22 somaram 209,1 bilhões de reais distribuídos em 1.409 mil contratos, avanço de 25% em relação ao mesmo período da temporada passada, disse o Ministério da Agricultura nesta sexta-feira.

Do total, 110,5 bilhões de reais foram para custeio, enquanto para os recursos para investimento ficaram em 60,7 bilhões de reais. Outros 25,1 bilhões de reais foram para comercialização, e 12,8 bilhões para industrialização.

“Os investimentos sem vinculação a programa específico (financiamentos contratados com recursos dos fundos constitucionais e com recursos livres) superaram a programação inicial de recursos, principalmente com a suspensão, desde fevereiro, da contratação dos financiamentos equalizáveis em decorrência do esgotamento dos recursos orçamentários para a equalização de juros”, afirmou a pasta em nota.

Com isso, a procura por fontes não equalizadas se tornou uma alternativa para a continuidade dos financiamentos.

Apesar da interrupção, o ministério ressaltou que ainda foram registradas algumas liberações de recursos nesse período, provavelmente oriundas de operações iniciadas e aprovadas antes dessa determinação.

“Como alternativa de apoio, os produtores podem recorrer aos financiamentos com recursos não equalizados, aí incluídos os realizados com os recursos obrigatórios, como os dos fundos constitucionais de financiamento e com os recursos livres”, acrescentou a pasta.

(Por Laís Morais)

