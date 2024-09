Contrários a Trump, New York Times e New Yorker anunciam apoio a Kamala nos EUA

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/09/2024 - 17:50 Para compartilhar:

O jornal “The New York Times” e a revista “New Yorker” anunciaram apoio à eleição de Kamala Harris para a presidência dos Estados Unidos. Atual vice-presidente, a democrata vai disputar a vaga na Casa Branca com o ex-presidente Donald Trump nas eleições de novembro.

+Kamala amplia vantagem sobre Trump e diminui diferença na área econômica, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

O jornal de maior circulação dos EUA publicou nesta segunda-feira, 30, um editorial em defesa de Harris, mas sustentou a defesa da candidatura na oposição a Trump. “Um homem que revelou ser capaz de degradar os valores, desafiar as normas e desmantelar as instituições que fizeram nosso país forte“, escreveu o corpo editorial do “NYT” sobre o republicano.

Os editores da “New Yorker” escreveram que o ex-presidente “degradou os valores políticos” americanos ao aproximar a Casa Branca de autocratas como Vladimir Putin, Viktor Orbán e Kim Jong Un, enquanto a democrata demonstrou possuir “valores básicos e habilidades políticas para dar continuidade ao que deu certo no governo de Joe Biden [que desistiu de concorrer à reeleição] e encerrar, de uma vez por todas, uma era definida por Trump”.

Ao contrário do que ocorre na imprensa brasileira, é comum que os veículos de comunicação manifestem suas posições em eleições presidenciais nos EUA. Nos pleitos de 2016 e 2020, o “New York Times” e a “New Yorker” apoiaram os democratas Hilary Clinton e Biden, respectivamente, contra Trump.