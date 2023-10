Contraprova confirma doping de Pogba por testosterona

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/10/2023 - 9:34 Compartilhe

ROMA, 6 OUT (ANSA) – A contraprova do exame antidoping do meio-campista francês Paul Pogba, da Juventus, deu positivo para testosterona.

O resultado do exame realizado no laboratório olímpico de Acqua Acetosa, em Roma, foi informado à ANSA por fontes próximas ao caso.

Pogba havia caído no antidoping em um teste realizado após a partida contra a Udinese em 20 de agosto, na rodada de abertura da Série A 2023/24, mas o resultado foi anunciado apenas em 11 de setembro.

Campeão mundial em 2018, o francês já foi suspenso preventivamente pelo Tribunal Nacional Antidoping da Itália e será submetido a julgamento para determinar o tamanho do gancho.

Jogador mais bem pago da Juve, Pogba, de 30 anos, quase não entrou em campo desde seu regresso ao time bianconero, em julho de 2022, e vem sofrendo com recorrentes lesões musculares.

Com a contraprova positiva, a Velha Senhora pode até rescindir o contrato do meio-campista de forma unilateral.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias