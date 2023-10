Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/10/2023 - 9:35 Compartilhe

ROMA, 6 OUT (ANSA) – A contraprova do exame antidoping do meio-campista francês Paul Pogba, da Juventus, deu positivo para testosterona.

O resultado do exame realizado no laboratório olímpico de Acqua Acetosa, em Roma, foi informado à ANSA por fontes próximas ao caso.

Pogba havia caído no antidoping em um teste realizado após a partida contra a Udinese em 20 de agosto, na rodada de abertura da Série A 2023/24, mas o resultado foi anunciado apenas em 11 de setembro. (ANSA).

