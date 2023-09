Contraofensiva ucraniana avança de maneira constante, afirma secretário americano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/09/2023 - 6:38 Compartilhe

A contraofensiva ucraniana diante das tropas rusas “continua fazendo progresso constante”, afirmou nesta terça-feira (19) o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, na abertura de uma reunião de aliados da Ucrânia em uma base militar na Alemanha.

Austin também anunciou que os tanques americanos Abrams prometidos no início do ano Kiev, que começou a contraofensiva em junho, “em breve entrarão na Ucrânia”.

Os tanques estarão equipados com munições de 120 mm de urânio empobrecido fornecido pelos Estados Unidos, segundo um anúncio feito por Washington há algumas semanas.

Estas munições têm a capacidade de perfurar blindagens, mas são polêmicas devido aos riscos tóxicos para os militares e a população.

A reunião na base americana de Ramstein, sul da Alemanha, reúne quase 50 países para coordenar a assistência militar contra a invasão russa.

O encontro é o primeiro com a participação do novo ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, que assumiu o cargo no início do mês. Seu antecessor, Oleksii Reznikov, um dos rostos mais conhecidos da resistência ucraniana, foi obrigado a abandonar o cargo após vários escândalos de corrupção no ministério.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, os países ocidentais entregaram diversos tipos de armas a Kiev.

A União Europeia e os países da Otan já comprometeram quase 95 bilhões de euros (100 bilhões de dólares) em ajuda militar, segundo os dados do Instituto Kiel, que registra as armas prometidas e entregues à Ucrânia desde o início da invasão.

