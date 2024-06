Contradições marcam situação da Itália em tratamento de câncer

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/06/2024 - 13:33 Para compartilhar:

CHICAGO, 2 JUN (ANSA) – Por Manuela Correra – De um lado, a qualidade do tratamento oncológico fornecido pelo nosso Sistema Nacional de Saúde (SUS), do outro, os longos tempos de espera para acessar medicamentos inovadores.

Esta é a contradição que caracteriza o sistema italiano, com o país registrando o maior número de mulheres vivas após um diagnóstico de câncer em relação à população – 6.338 casos por 100 mil habitantes, cerca de 2 milhões – em comparação com a Europa, mas ao mesmo tempo estabelecendo um recorde de 14 meses de espera necessários para obter novos medicamentos após a aprovação europeia.

Este é o panorama delineado pelo presidente da Associação Italiana de Oncologia Médica (AIOM), Francesco Perrone, que, durante a coletiva de imprensa da sociedade científica no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) em curso em Chicago, pede às instituições uma redução nos tempos de espera e novos modelos organizacionais.

Na Europa, desde 1988 até hoje, os avanços contra o câncer salvaram mais de 6 milhões de vidas e nos Estados Unidos, em 30 anos (1991-2021), a mortalidade por câncer diminuiu 33% e mais de 4 milhões de mortes por câncer foram evitadas.

No entanto, há uma grande questão crítica não resolvida: “Questões organizacionais precisam ser abordadas, começando pelos tempos muito longos para acessar a inovação. Na Itália, os cidadãos com câncer ainda esperam 14 meses para serem tratados com terapias inovadoras já aprovadas a nível europeu. Estamos prontos para colaborar com a Agência Italiana de Medicamentos para definir novos modelos para o acesso precoce, imediatamente após a aprovação europeia, a terapias verdadeiramente inovadoras em termos de melhoria da sobrevida e da qualidade de vida”.

Na verdade, existem várias disposições em nosso país que regulam o acesso precoce a medicamentos já aprovados pelo órgão regulador europeu, antes do reembolso pelo SUS, esclarece o presidente eleito da AIOM, Massimo Di Maio, “mas elas precisam ser complementadas com normas que permitam disponibilizar terapias inovadoras em prazos muito mais curtos do que os atuais, no máximo dentro de três meses após a aprovação europeia.

O acesso imediato ao tratamento deve estar incluído em uma estratégia unificada contra o câncer que inclua a redução da incidência e mortalidade, a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e o estabelecimento de redes oncológicas regionais”.

Além disso, ao lado da disponibilidade imediata de terapias inovadoras, os programas de rastreamento também devem ser reforçados, afirma Saverio Cinieri, presidente da Fundação AIOM.

Se a mortalidade oncológica geral continua a diminuir, de fato, a incidência aumenta globalmente e em países individuais.

Em todo o mundo, em 2022, houve 20 milhões de novos casos de câncer. Na Itália, em 2023, estima-se que houve 395 mil novos diagnósticos, com um aumento de 18,4 mil casos em três anos. Em 2024, nos Estados Unidos, espera-se que os casos ultrapassem pela primeira vez dois milhões.

“O aumento da carga de doença coloca em risco a sustentabilidade dos sistemas de saúde, porque resulta em um aumento nos gastos com os altos custos de terapias inovadoras. É urgente fortalecer os programas de prevenção primária e secundária para reduzir o número de doentes, melhorar as chances de cura e oferecer uma boa qualidade de vida, como destacado também pelo Plano de Combate ao Câncer da Europa”, conclui Perrone. (ANSA).