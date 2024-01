Contraceptivo masculino bloqueia espermatozoides com injeção rápida, facilmente reversível

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 18/01/2024 - 2:03 Para compartilhar:

As vasectomias e os preservativos têm sido tradicionalmente as únicas formas pelas quais os homens podem usar contraceptivos, mas uma startup de saúde com sede em Los Angeles, nos EUA, quer mudar isso.

A NEXT Life Sciences é pioneira no Plano A, um procedimento no qual os homens fazem uma visita de 10 minutos a um médico para receber uma injeção de hidrogel no canal deferente – o tubo de 30 centímetros que transporta os espermatozoides.

Uma vez injetado, o hidrogel se transforma em uma substância semissólida, espessa e pegajosa que filtra os espermatozoides do sêmen durante a ejaculação – mantendo sua eficácia por 10 anos, segundo a empresa.

“É tudo suco e nada de semente”, disse LR Fox, fundador e CEO da NEXT Life Sciences, de 29 anos, ao jornal New York Post.

Um homem que deseja reverter o processo e desbloquear o fluxo de espermatozoides pode fazer outra visita ao médico para uma injeção de bicarbonato de sódio, que dissolve o hidrogel. Fox disse ao Post que o procedimento foi projetado para ser “rápido, seguro e simples”.

No início deste mês, a Contraline, uma empresa com sede na Virgínia , anunciou que havia alcançado uma taxa de eficácia de 99% para um procedimento semelhante conhecido como ADAM, que foi apelidado de “DIU para homens”.

Fox disse que prevê que a procura pelo Plano A será elevada porque os preservativos nem sempre são eficazes na prevenção da gravidez e de doenças sexualmente transmissíveis.

Fox também citou estudos que mostram que as mulheres dizem que o uso do preservativo pelos seus parceiros diminui a satisfação sexual.

Ele disse que os homens entre 18 e 45 anos são clientes ideais, pois são mais propensos a dizer “Não quero um filho agora, mas posso querer um no futuro”.

“A enorme demanda que vemos vem de jovens profissionais com relacionamentos comprometidos”, disse Fox ao Post.

Ele disse que o Plano A é uma alternativa mais segura e equitativa, uma vez que “o fardo [da contracepção] recai diretamente sobre a mulher”.

Métodos de contracepção feminina, que vão desde pílulas anticoncepcionais até tratamentos hormonais, podem representar riscos à saúde das mulheres.

Fox disse que esses fatores fazem com que “as pessoas implorem pelo Plano A”.

Ele disse que o interesse no tratamento, que está em processo de aprovação da Food and Drug Administration.

“Abrimos uma lista de alta urgência onde milhares de homens responderam e disseram por que deveriam ser os primeiros a receber o Plano A assim que ele fosse colocado no mercado”, disse Fox.

Ele disse que prevê que o Plano A esteja disponível para os homens dentro de dois anos.

Quando questionada sobre o custo, Fox se recusou a oferecer números específicos. Ele disse que a NEXT Life Sciences garantiria que o produto fosse “acessível” e que “cada pessoa que precisa do Plano A receba o tratamento”.





“A necessidade de contracepção segura e eficaz permeia todas as camadas da sociedade e todos os cantos da terra”, disse Fox.

