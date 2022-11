Contração da zona do euro perde força em novembro mas demanda ainda cai, mostra PMI

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 23/11/2022 - 7:32 Compartilhe

(Reuters) – A contração da atividade empresarial da zona do euro diminuiu ligeiramente em novembro, mas a demanda geral continuou a diminuir à medida que os consumidores cortaram gastos em meio a uma crise de custo de vida, mostrou uma pesquisa nesta quarta-feira.

Crescem as evidências de que o bloco está entrando em recessão e, em pesquisa da Reuters divulgada na terça-feira, economisas deram uma chance de 78% de uma acontecer dentro de um ano, com a expectativa de que o PIB caia 0,4% neste trimestre e no próximo.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto preliminar da S&P Global, visto como um bom indicador da saúde econômica geral, subiu de 47,3 em outubro para 47,8, ante expectativas de queda para 47,0 em pesquisa da Reuters.

Entretanto, novembro é o quinto mês em que o índice fica abaixo da marca de 50 que separa crescimento e contração.

“Uma nova queda na atividade empresaial em novembro aumenta as chances de a economia da zona do euro cair em recessão”, disse Chris Williamson, economista-chefe de negócios da S&P Global Market Intelligence.

“Entretanto, os dados do PMI de novembro também trazem algumas boas notícias. Em particular, a taxa geral de declínio diminuiu em comparação com outubro.”

A atividade no setor de serviços, dominante no bloco, diminuiu novamente, com o índice igualando a mínimo de 20 meses de outubro de 48,6. Pesquisa da Reuters apontava leitura de 48,0.

A atividade manufatureira, particularmente atingida pelo aumento dos preços da energia e pela interrupção das cadeias de abastecimento, também diminuiu, mas a um ritmo mais lento. O índice subiu de 46,4 para 47,3, acima da estimativa de 46,0.

(Reportagem de Jonathan Cable)

