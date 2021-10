Contra o Santos, São Paulo busca sua primeira vitória em clássicos no Brasileirão-2021 Tricolor tem menos de 50% de aproveitamento contra os rivais nesta temporada e está em um jejum de vitórias desde a final do Paulistão, quando conquistou título sobre o Palmeiras

O São Paulo não vem em bom momento na temporada. Com Crespo questionado no cargo e resultados decepcionantes, o próximo desafio da equipe será um clássico contra o Santos, o que levanta mais uma dúvida em relação ao Tricolor, que ainda não venceu rivais nesta edição do Brasileirão. Nesta quinta-feira, no Morumbi com torcida, será a chance de quebrar o jejum.

Aliás, esse período sem vitórias em clássicos já dura algum tempo, há mais de quatro meses. A última aconteceu na final do Paulistão, quando derrotou o Palmeiras, em casa, por 2 a 0 e garantiu o título estadual. De lá para cá já se passaram cinco duelos com os rivais e nenhum triunfo foi conquistado.

Esse pequeno tabu começou, inclusive, em uma derrota para o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro, no primeiro turno do Brasileirão. Depois foram dois empates em 0 a 0 com Corinthians (fora) e Palmeiras (casa), ambos pelo nacional, ou seja, o São Paulo ainda não bateu um de seus rivais neste campeonato.

Mas as decepções no período não pararam por aí, já que os dois clássicos seguintes foram bastante dolorosos para o torcedor, uma vez que resultaram na eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores. Com um empate em 1 a 1 no Morumbi, e uma derrota acachapante por 3 a 0 no Allianz Parque, o Tricolor caiu para o Verdão e ficou fora da edição atual do torneio continental.

Em relação ao restante da temporada, o retrospecto do São Paulo era bem melhor, pois antes da atual sequência sem vitórias, o time estava invicto contra os rivais. Eram três vitórias (Palmeiras, duas vezes, e Santos) e dois empates (Corinthians e Palmeiras), todos os jogos válidos pelo Campeonato Paulista. O aproveitamento foi de 73,3% dos pontos disputados nos clássicos no estadual.

Depois disso, na série atual, o aproveitamento é de apenas 20% dos pontos que disputou (3 empates e 2 derrotas). Esse desempenho ruim no recorte recente, fez com que o índice geral da temporada caísse para menos de 50%, mais precisamente para 46,7% dos pontos disputados nesses dez clássicos.

Com a volta da torcida ao Morumbi, será mais uma chance do São Paulo para voltar a vencer um clássico na temporada e conquistar seus primeiros três pontos contra um rival no Brasileirão-2021. Os times entram em campo às 18h30, nesta quinta-feira, pela 24ª rodada da competição nacional.

Clássicos do São Paulo na temporada:







Palmeiras 3 x 0 São Paulo – Quartas de Final da Libertadores-2021

São Paulo 1 x 1 Palmeiras – Quartas de Final da Libertadores-2021

São Paulo 0 x 0 Palmeiras – Brasileirão-2021

Corinthians 0 x 0 São Paulo – Brasileirão-2021

Santos 2 x 0 São Paulo – Brasileirão-2021

São Paulo 2 x 0 Palmeiras – Final do Paulistão-2021

Palmeiras 0 x 0 São Paulo – Final do Paulistão-2021

Corinthians 2 x 2 São Paulo – Paulistão-2021

Palmeiras 0 x 1 São Paulo – Paulistão-2021

São Paulo 4 x 0 Santos – Paulistão-2021

