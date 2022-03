Contra o Novorizontino, Vítor Pereira deve promover estreias e mudanças na equipe titular do Corinthians Tendência é que o técnico do Timão use um time alternativo em Novo Horizonte

Nos três jogos em que comandou o Corinthians na temporada, o técnico Vítor Pereira escalou a equipe com ‘força máxima’ contra São Paulo, Ponte Preta e Palmeiras. A tendência para o confronto contra o Novorizontino, pela última rodada do Paulistão, é um time alternativo.

Uma das razões por trás das possíveis mudanças no onze inicial é a situação dos clubes no Campeonato Paulista. O Timão já está classificado e com o primeiro lugar do Grupo A garantido, enquanto o Tigre está rebaixado para a Série A2.

No entanto, caso não vença o Tigre em Novo Horizonte, o alvinegro paulista deve ficar com a 3ª melhor campanha. Dessa forma, se o time do Parque São Jorge eliminar o Guarani, e o São Paulo superar o São Bernardo, os rivais se encontrariam nas semifinais, e o duelo seria no Morumbi, já que o Tricolor paulista possui melhor campanha.

Outra justificativa que pode fazer Vítor Pereira promover alterações na equipe titular é a questão física dos considerados titulares. A equipe só teve dois dias de treino após a derrota diante do Palmeiras.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no Dérbi concluíram no sábado o trabalho regenerativo com um treino no gramado, orientados pelo preparador físico António Ascensão.

Na própria entrevista coletiva após o revés diante do Verdão, Vítor Pereira falou que avaliaria a condição física dos atletas, e indicou que faria mudanças na equipe.

– Vou avaliar o estado dos jogadores, e provavelmente vou fazer algumas alterações, para fazer uma gestão que nos permita jogar a um bom nível – disse o treinador português na coletiva.

Dessa forma, alguns atletas terão a oportunidade de mostrar serviço ao novo treinador. A tendência é que Ivan recebe sua primeira chance no gol do Corinthians. Quem também pode estrear pelo Timão é o zagueiro da base, Robert Renan, relacionado pelo português nas últimas três partidas.

Nas pontas, Mantuan e Adson, que balançaram as redes na goleada contra a Ponte Preta, devem receber sequência no time titular. A provável escalação para a partida é: Ivan, João Pedro, João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos (Reginaldo); Cantillo, Roni e Giuliano; Adson, Mantuan e Róger Guedes.

